وقال صاحب "السقطة الشهيرة" والتي أضاعت اللقب على ليفربول في موسم 2014: "لا تفكروا في الأمر، فقط استمتعوا به، آمنوا بأنفسكم." وأضاف "لقد كنت على اتصال مع عدد قليل منهم ولكن الأمر أكثر من ذلك، أتمنى لهم حظًا جيدًا، والاستمرار بوتيرة جيدة".

ويحتل فريق يورغن كلوب المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي مع تسع مباريات متبقية بعد تفوق فريق بيب غوارديولا في نهاية الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من الموسم الرائع الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، من الممكن أن ينهي ليفربول الموسم دون التتويج باللقب.

ويؤكد جيرارد أن تطور الفريق هي الحقيقة المؤكدة، بغض النظر عن ترتيب الفريق في نهاية الدوري.

يورغن.. مدرب كبير

وقال جيرارد: "سيرى بعض الناس في جميع أنحاء العالم على أنه فشل، ولكن لا يوجد شيء يمكنك فعله حيال ذلك. بالنسبة لي، كمشجع، أخذ يورغن والفريق خطوات عملاقة إلى الأمام. يفعل كل ما يستطيع. أتمنى ألا يكون الوضع حرجًا عند نهاية الموسم"، وفقا لموقع ليفربول الرسمي.



وأضاف:"ولكن هذا الفريق يستحق المركز الأول. هناك بعض التوتر حول هذا الأمر، وهو أمر مفهوم. هناك لقب هام لن تصل له بسهولة. سأكون صادقا، كان من الصعب بالنسبة لي في بعض الأحيان".

وأردف: "كنت فتى محليًا، شاركت هناك منذ أن كنت في السابعة من عمري. لقد فزت بالكثير من الألقاب، لكنني لم أكن محظوظًا بما يكفي للفوز بالدوري الممتاز. أعتقد الآن في غرفة تغيير الملابس في ليفربول، يمكنهم استخدام خبرات ما مضى لمساعدتهم في المضي قدمًا. لديهم قائد كبير مثل يورغن، وأنا متأكد من أنه يحاول أن يحمل الكثير من الضغط والقلق بعيدا عن اللاعبين".

السقطة الشهيرة

تجدر الإشارة أنه ورغم الإنجازات الكبيرة لجيرارد مع ليفربول، إلا أن كثيرا من مشجعي الريدز لا ينسون له "زحلقته الشهيرة" في مباراة ليفربول وتشلسي قبل نحو 5 أعوام.

وكان قائد ليفربول آنذاك قد سقط بعد أن مرر له أحد زملائه الكرة ما جعل تشلسي يستفيد من ذلك الموقف ويسجل هدفا سهلا في مرمى فريق "الريدز" في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



وكان فوز ليفربول بتلك المباراة يقربه بشكل كبير من الحصول على بطولة الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 24 عاما، وتلك الخسارة أجلت حلم الدوري حتى هذا الموسم.

تجدر الإشارة أيضا إلى جيرارد يدرب حاليا فريق "رينجزر" الإسكتلندي.