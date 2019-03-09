وأفاد الترجي على أكمل وجه من خوضه مباراته الأولى هذا الموسم على أرضه في دور المجموعات من مؤازرة جمهوره الذي غاب عن مباراتيه الأوليين في المجموعة الثانية ضد بلاتينيوم من زمبابوي (2-صفر) وأورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي (2-صفر ايضا) بسبب عقوبة لمباراتين من الاتحاد الإفريقي على خلفية أحداث الشغب التي رافقت لقاء إياب الدور النهائي العام الماضي بملعب رادس ضد الأهلي المصري.

ونجح الترجي في تحقيق فوزا ثالثا تواليا في ملعبه بفضل هدفي المالي حامد ماريوس أسوكو (23 خطأ في مرمى فريقه) والكاميروني فرانك كوم (83)، رافعا رصيده إلى 11 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن هورويا الثاني و5 عن أورلاندو بايريتس الذي نقطة أمام ضيفه هورويا الذي سيتنازل في حال خسارته عن المركز الثاني لأورلاندو بايريتس الذي حول تخلفه على أرضه أمام بلاتينيوم بهدفين الى تعادل 2-2 في مباراة أضاع خلالها الضيوف ركلة جزاء أيضا.

وتحسم البطاقة الثانية في الجولة الأخيرة حين يحل أورلاندو بايريتس ضيفا على هورويا الجمعة المقبل.

وأصبح الإسماعيلي المصري خارج دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الثالثة بتعادله على أرضه مع مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، الفائز باللقب 5 مرات، 1-1، فيما فرط شباب قسنطينة، المشارك في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بفرصة حسم بطاقته ومعها بطاقة مازيمبي إلى ربع النهائي، بخسارته على أرضه أمام النادي الإفريقي التونسي بهدف سجله البوركيني باسيرو كومباوري في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وحصل الفريق الجزائري الذي فاجأ الجميع في مجموعة تضم ثلاثة أبطال سابقين، على فرصة ذهبية لإدراك التعادل الذي كان سيؤمن له بطاقة العبور إلى ربع النهائي بصحبة مازيمبي، لكن لاعب وسطه الكونغولي ديلان باهامبولا أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وبعد أن كان أول فريق في المجموعات الأربع يحصد 10 نقاط من 12 ممكنة في الجولات الأربع الأولى، مني شباب قسنطينة بهزيمته الأولى على يد النادي الإفريقي الذي وضع خلفه هزيمتيه المذلتين على يد الفريق الجزائري (صفر-3) ومازيمبي (صفر-8) وحصد 4 نقاط في آخر جولتين، منعشا بذلك آماله بالتأهل.

ويتصدر شباب قسنطينة المجموعة بـ10 نقاط، مقابل 8 لمازيمبي بطل 1967 و1968 2009 و2010 و2015 و7 للإفريقي بطل 1991، فيما يملك الإسماعيلي نقطتين فقط بعد اكتفائه الجمعة بالتعادل مع ضيفه الكونغولي الذي كان صاحب هدف السبق أمام مدرجات خالية تنفيذا لتعليمات الامن المصري، عبر إيليا ميشاك (41)، قبل أن يعادل صاحب الأرض بواسطة عبد الرحمن مجدي (55).

وتقام الجولة السادسة الأخيرة في 16 مارس حيث يحل شباب قسنطينة ضيفا على مازيمبي الذي خسر ذهابا أمام الفريق الجزائري بثلاثية نظيفة، فيما يلعب النادي الإفريقي على أرضه ضد الإسماعيلي حيث يحتاج إلى الفوز مع الأمل بتعثر مازيمبي.