ويستعد يوفنتوس لموقعته المرتقبة مع أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري ابطال أوروبا في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال ولهذا السبب قرر المدرب ماسيميليانو أليغري إراحة نجومه، دون أن يمنعه ذلك من تحقيق الفوز الخامس تواليا والابتعاد موقتا في الصدارة بفارق 19 نقطة عن ملاحقه نابولي الذي يلعب الأحد مع مضيفه ساسوولو.

ويستقبل فريق "السيدة العجوز" الثلاثاء أتلتيكو مدريد بعد سقوطه أمامه بثنائية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ما يعني أن فريق أليغري مطالب بتسجيل هدفين على الأقل للإبقاء على آماله بمواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

لكن على الساحة المحلية، تبدو الأمور أسهل بكثير، فقد خطا يوفنتوس خطوة كبيرة نحو لقبه الثامن تواليا والـ35 في تاريخه بعد الفوز في المرحلة الماضية على نابولي 2-1 ثم على أودينيزي الجمعة، محافظا وحيدا على سجله الخالي من الهزائم (24 فوزا و3 تعادلات) مع أقوى هجوم (59) ودفاع (17).

ونظرا لأهمية مباراة الثلاثاء، أراح اليغري هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليكون ابن الرابعة والثلاثين جاهزا لمواجهة أتلتيكو في المسابقة التي أحرز ألقابها في آخر 3 مواسم مع ريال مدريد الإسباني قبل انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي مقابل نحو 100 مليون يورو، ومن أبرز أهدافه منح اللقب القاري لـ"بيانكونيري" للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1996.