وسبق لرانييري تدريب روما لموسم ونصف الموسم بين عامي 2009 و2011 وقاده لاحتلال المركز الثاني في موسم 2009-2010 بعدما كان يتصدر الترتيب في الدوري حتى الرمق الأخير.

وجاء إعلان روما "المفاجئ" بعد ساعات قليلة من إقالة المدرب دي فرانشيسكو، في أعقاب توديع فريق "الذئاب" بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي مساء الأربعاء.

وعانى فريق العاصمة من تخبط في النتائج هذا الموسم، حتى تراجع للمركز الخامس في الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن إنتر ميلانو الرابع.

ويطمح "الجيالاروسي" بإنهاء الموسم بين الأربعة الكبار والتأهل لدوري أبطال أوروبا، وهي المهمة التي ستحدد مصير رانييري مع النادي.

ووقع رانييري على عقد قصير يمتد حتى الصيف المقبل، سيشرف فيه على تدريب النادي في مبارياته الـ12 الأخيرة بالدوري.

وكان رانييري قد أقيل قبل أسابيع من تدريب فولهام، بعد فشله في تحسين نتائج الفريق الذي يصارع على الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز.