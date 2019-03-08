وشهدت البطولة التي أقيمت في حلبة مرسى ياس تنافسا محتدما بين الرياضيين المشاركين بفئة الأولمبياد الخاص، الفئة التي أُدرجت هذا العام لأول مرة في تاريخ بطولة ضمان العالمية للترايثلون. وشهد حدث اليوم تسلم أول ميدالية رسمية لهذه الفئة.

واستقطبت المنافسة 33 رياضيا من أصحاب الهمم قدموا من 14 دولة للمنافسة في ترايثلون 2019، التي تضمنت السباحة مسافة 77 متر وركوب الدراجات الهوائية مسافة 20 كم والجري مسافة 5 كم.



وبمناسبة تحقيقه الميدالية الذهبية، قال ميخا: "يسعدني الفوز بالميدالية الذهبية للمسابقة الأولى التي أضيفت لأول مرة في هذه البطولة العالمية. كانت لحظات مؤثرة لا يمكنني نسيانها عند تجاوزي خط النهاية محققًا المركز الأول".

وأضاف: "أفتخر بتمثيل دولة الإمارات وإضافة إنجازات رياضية يسجلها التاريخ. كنت أدرك أن الفوز لم يكن سهلًا لذا تدربت بشكل جيد وها أنا اليوم أحصد ثمار عملي وإصراري. أنني متشوق للمشاركة مرة أخرى وتسجيل زمن قياسي جديد".