وقالت صحيفة "أس" إن سولاري سيكون حاضرا لقيادة الفريق أمام بلد الوليد في منافسات الدوري الإسباني مساء الأحد، على أن تعلن إدارة النادي الملكي مصيره بشكل رسمي، الاثنين.

وقالت الصحيفة إن وجود سولاري في دكة ريال مدريد الأحد لن يعني بقاءه مع الفريق، في إشارة إلى أن اللاعب السابق لريال مدريد سيترك منصبه على الأغلب، بعد تجربة قصيرة خلف فيها جولين لوبتيغي.

وارتبط اسما المدربين جوزيه مورينيو وزين الدين زيدان بشكل كبير في الأيام الأخيرة، بتولي تدريب ريال مدريد، بعد موسم "كارثي" شهد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وتضاؤل فرصه في الفوز بلقب الدوري.

ويتوقع المتابعون أن يعود البرتغالي مورينيو إلى تدريب الفريق في المرحلة المقبلة، لتكون فترته الثانية في "سانتياغو بيرنابيو"، بعد الأولى بين عامي 2010 إلى 2013.