ورغم تلقي لاعبي يوفنتوس هزيمة صعبة أمام الفريق الإسباني، استقل نجم الكرة البرتغالي وزملاؤه طائرة خاصة صوب مدينة تورينو ولبوا دعوة إلى حفل أقيم داخل فندق فخم.

وشوهدت مجموعات فتيات في المكان، واعتبر منتقدون ما حصل أمرا غير لائق، قائلين إنه يعكس عدم احترافية بين لاعبي البيانكونيري.

واستغرب مشجعون أن يقدم اللاعبون على الاحتفال بعدما مني فريقهم بهزيمة، واعتبروا ما جرى في ليلة الحفلة بمثابة عدم مبالاة.

من ناحيته، لم ير المدرب عيبا في احتفال رونالدو وزملائه، وصرح بأن فكرة العشاء كانت برنامجا جيدا للاعبين حتى ينعشوا الأجواء بعد الهزيمة.

وأضاف "أنا رجل يتولى التدريب، ولست مراقبا (للاعبين).. نعم، لقد قاموا بذلك، وأعتقد أن الأمر كان جيدا لأنه يجعل الأجواء أكثر حيوية. إنهم مسؤولون ويعرفون ما يقومون به".