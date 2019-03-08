وحقق سولسكاير انتصارا "مبهرا" في باريس، بنتيجة 3-1، وبفريق أغلبه من الاحتياطي غابت عنه عناصر أساسية عدة للإصابة والإيقاف، ليقلب التوقعات ويتأهل لربع نهائي البطولة.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، قررت إدارة "الشياطين الحمر" تثبيت المدرب النرويجي بعقد "دائم"، وبراتب يبلغ 7.5 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وبالمقارنة مع سلفه، سيتقاضى سولسكاير نصف راتب المدرب البرتغالي السابق جوزيه مورينيو بالضبط، الذي كان يحصل على 15 مليون جنيه إسترليني سنويا، قبل أن تتم إقالته في 18 ديسمبر من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، يبلغ راتب سولسكاير الجديد 19 أضعاف راتبه السابق مع نادي مولده النرويجي، وهو آخر فريق دربه قبل تسلمه تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت.



ولم يهزم لاعب "الشياطين الحمر" السابق خلال فترة تدريبه للفريق سوى مرة واحدة في 17 مباراة خاضها حتى الآن، وهو رقم أبهر المتابعين والمسؤولين، وضمن له مقعدا ثابتا في في كابينة التدريب بملعب "أولد ترافورد".

وينافس مانشستر يونايتد على 3 جبهات، هي دوري أبطال أوروبا والمركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز المؤهل للبطولة ذاتها، وكأس الاتحاد الإنجليزي.