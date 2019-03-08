وسيواجه أرسنال مهمة شاقة لبلوغ دور الثمانية للدوري الأوروبي لكرة القدم عقب خسارته 3-1 على أرض ستاد رين في ذهاب دور الستة عشر مساء الخميس، في مباراة تحولت مجرياتها بعد طرد المدافع اليوناني في الشوط الأول.

وقد تكون هذه البطاقة الحمراء هي السبب الرئيسي في حرمان أرسنال من 100 مليون جنيه أسترليني، وهي المكافأة التي يحصل عليها الفريق في حال تحقيقه لقب البطولة.

وتقدم أرسنال مبكرا لكن طرد مدافعه سقراطيس باباستاثوبولوس في الشوط الأول، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، حوّل مسار المباراة لصالح أصحاب الأرض.

وكان أرسنال من أبرز المرشحين للقب البطولة، بجانب تشلسي اللندني ونابولي الإيطالي وفالنسيا الإسباني، ولكن حظوظه تعرضت لضربة حقيقية بالهزيمة الثقيلة أمام رين.

ومن ناحية أخرى، قال بيتر تشيك، حارس أرسنال إن فريقه سيواجه مهمة شاقة لبلوغ دور الثمانية للدوري الأوروبي، لكنه أكد أن النادي اللندني يملك الكفاءة والثقة لتعويض الفارق.

وقال تشيك، الذي سيعتزل بنهاية الموسم الحالي، إن الهدف الذي سجله الفريق في فرنسا قد يكون حاسما عندما يلتقي الفريقان في ملعب الإمارات في مباراة الإياب يوم الخميس المقبل.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن الحارس التشيكي البالغ عمره 36 عاما قوله:"لازلنا قادرين على تجاوز فارق الهدفين لأن هدفنا خارج ملعبنا سيلعب دورا مهما في حسم التأهل. لكننا صعبنا الأمور على أنفسنا بعض الشيء".

ويمكن أن يستلهم أرسنال ما فعله أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد بعودتهما في النتيجة عقب الخسارة في مباراة الذهاب على ملعبيهما في دوري الأبطال وبلوغ دور الثمانية بعد إقصاء ريال مدريد حامل اللقب وباريس سان جرمان على التوالي.

وأضاف تشيك "صنعنا عدة فرص لذلك يجب أن نتحلى بالإيجابية. فعلنا ذلك في الماضي عندما تأخرنا بفارق هدفين وعوضناهما في مباراة العودة"، بحسب وكالة "رويترز".

وسيستضيف أرسنال فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز ويأمل في استعادة المركز الرابع في سعيه للعودة للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ويحتل فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري المركز الخامس حاليا برصيد 57 نقطة من 29 مباراة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن يونايتد.