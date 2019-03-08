وقالت صحيفة "الماركا" إن راموس جمع لاعبي ريال مدريد، وبدون أي حضور لعناصر الطاقم التدريبي، في غرفة الملابس وأبلغهم رسالة مفادها أن على الجميع التركيز في مباريات الليغا الـ 12 المتبقية للفريق في هذا الموسم.

وخرج ريال مدريد من منافستي كأس إسبانيا أمام برشلونة كما ودع دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية على أرضه بنتيجة 1-4 أمام أياكس أمستردام، ولم يتبق له إلا مباريات الدوري الإسباني الذي يتصدره برشلونة بفارق 12 نقطة عن "الميرينغي".

وتأتي رسالة راموس لزملائه في الفريق، ربما كنوع من تأكيد التزامه مع الريال، بعد أن هدد رئيس النادي بالرحيل إثر شجار لفظي دار بينهما في غرفة الملابس عقب الهزيمة أمام أياكس.

ودخل بيريز غرفة ملابس ريال مدريد بعد الخروج الأوروبي، بغرض توبيخ الفريق على أدائه السيئ، حسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية، الخميس.

وأمضى بيريز 15 دقيقة على الأقل داخل الغرفة، حيث اتهم اللاعبين بالتقصير، ووصل الأمر إلى حد استعمال كلمة مهينة في وصف موقفهم من النادي الملكي.

لكن راموس، الذي غاب عن اللقاء بسبب الإيقاف لم يصمت طويلا ، وانفجر في وجه رئيس ناديه، حسب الصحف الإسبانية.

وقال قائد ريال مدريد إن "بيريز يتحمل النتائج الكارثية للفريق"، متهما إياه بـ"التخطيط الرديء، وقلة البصيرة".

وأنهى راموس حديثه لبيريز قائلا: "ادفع لي ودعني أرحل" عن ريال مدريد، في تصريح يعكس تدهور العلاقة بين الاثنين.