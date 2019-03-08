وجاءت تصريحات أنشيلوتي عقب انتهاء مباراة فريقه مع ريد بول ساليزبورغ النسماوي في الدوري الأوروبي التي فاز فيها نابولي بثلاثة أهداف نظيفة.

ولدى سؤاله فيما لو كان كان مدرباً لباريس سان جيرمان أثناء الخسارة من مانشستر يونايتد بدوري الأبطال، أجاب: "أنه لأمر رائع، أن تقود فريقا مثل باريس، لا أعرف ماذا كنت سأفعل عقب تلك الخسارة، لكنني سأجد أقرب جسر وسأقفز منه".

وكان نابولي قد وضع قدمًا في ربع النهائي بالفوز على الفريق النمساوي بثلاثية نظيفة من توقيع ميليك ورويز وهدف عكسي.

وعلق أنشيلوتي على أداء "البارتينوبي": "فوز جيد لكن تبقى 90 دقيقة أخرى علينا لعبها، قمنا بشيء جيد، وأشياء أخرى سيئة علينا العمل على تصحيحها".

وتابع: "أنها أخطاء كان من السهل تجنبها، لست قلقًا من الغيابات في مباراة العودة، لدينا لاعبين أكفاء، لكنني أفكر في التوازن قبل الوصول للمراحل النهائية".

ويحتاج نابولي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بأقل من 3 أهداف من أجل ضمان التأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي.