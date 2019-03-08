واحتفظت فينوس، التي قالت إنها لا تشعر بحالة جيدة، بأفضل ما عندها إلى اللحظات المهمة وكسرت إرسال بيتكوفيتش للمرة السادسة في الشوط الأخير لتعوض الأداء السيء في المجموعة الثانية.

وبسؤالها في مقابلة بجانب الملعب عن كيف تصف المباراة لم تعثر اللاعبة البالغ عمرها 38 عاما والمصنفة الأولى عالميا سابقا على كلمات مناسبة.

وأجابت على ضحكات الجماهير "لا أعلم حقا. ما زلت أحاول معرفة كيف حدث ذلك.

"تشعر أن اليوم ليس جيدا بالنسبة لك لكن هذا لا يعني الافتقار إلى الرغبة والعزيمة".

وتخوض اللاعبة الأميركية مواجهة مثيرة في الدور الثاني ضد بترا كفيتوفا المصنفة الثالثة في البطولة والتي تتفوق 4-2 في المواجهات السابقة بينهما.