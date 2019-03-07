وسحق أياكس الفريق الملكي في ملعبه "سانتياغو برنابيو" 4-1، في مباراة الإياب بالدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، في مفاجأة مدوية أنهت مشوار حامل اللقب.

وبعد الهزيمة المذلة، غادر بيريز منصة كبار الحضور في ملعب النادي الملكي، متجها إلى غرفة الملابس، بغرض توبيخ الفريق على أدائه السيئ، حسبما أفادت صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية، الخميس.

وأمضى بيريز 15 دقيقة على الأقل داخل الغرفة، حيث اتهم اللاعبين بالتقصير، ووصل الأمر إلى حد استعمال كلمة مهينة في وصف موقفهم من النادي الملكي.

لكن راموس، الذي غاب عن اللقاء بسبب الإيقاف لم يصمت طويلا ، وانفجر في وجه رئيس ناديه، حسب الصحف الإسبانية.

وقال قائد ريال مدريد إن "بيريز يتحمل النتائج الكارثية للفريق"، متهما إياه بـ"التخطيط الرديء، وقلة البصيرة".

وأنهى راموس حديثه لبيريز قائلا موجها حديثه إلى رئيس النادي: "ادفع لي ودعني أرحل" عن ريال مدريد، في تصريح يعكس تدهور العلاقة بين الاثنين.

وأشار تقرير "أس" أن بيريز غادر غرفة اللاعبين متجها إلى قاعة اجتماعات للنادي، حيث اجتمع مع عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي حتى الثانية فجرا.

وهذه هي الهزيمة الرابعة التي يتلقاها الريال في عقر داره الموسم الحالي، علما أنه ودع دوري الأبطال والكأس المحلية، فضلا عن تعقد موقفه في الدوري الإسباني الذي يتصدره الغريم برشلونة.

وتوقعت تقارير إعلامية أن تتم عملية "تغيير دماء كبيرة" في ريال مدريد، خصوصا أن نجوم النادي فشلوا في الظهور بمستواهم الحقيقي خلال الفترة الأخيرة.