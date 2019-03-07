وقال اليويفا في بيان، الخميس، إن لجنة الانضباط عاقبت سيميوني بسبب "التصرف غير اللائق"، حيث التف نحو المشجعين ووضع يديه على سرواله للاحتفال بهدف في شباك اليوفي، في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال في 20 فبراير الماضي.

وغاب قائد الأرجنتين السابق عن نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بعد إيقافه 4 مباريات أوروبية، بسبب طرده أمام أرسنال في الدور قبل النهائي بعد الاحتجاج على الحكم ودفع الحكم الرابع.

وتعرض يوفنتوس لغرامة 30 ألف يورو، وحصل مدربه ماسيميليانو أليغري على تحذير بسبب تأخر دخول أرضية الملعب في ملعب "واندامترو بوليتانو".

كما عوقب أتليتيكو مدريد بغرامة 38 ألف يورو ، بسبب عدم سلاسة الحركة على سلالم المدرجات وشغب المشجعين بإلقاء أشياء نحو الملعب.

وستقام مباراة الإياب في تورينو الثلاثاء المقبل، فيما يسعى يوفنتوس بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو إلى تعويض تأخره، بتحقيق فوز بفارق 3 أهداف على الأقل.