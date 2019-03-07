وذكرت تقارير صحفية، أن المدير الفني السابق للنادي الملكي، جولين لوبيتيغي، قرر مقاضاة النادي للحصول على مدفوعاته الكاملة، التي كان من المفترض أن تكون مقابل خدماته لمدة 3 سنوات، قبل أن تتم إقالته بصورة مفاجئة في أكتوبر الماضي.

وكان لوبيتيغي قد وقع عقدا مع ريال مدريد في بداية موسم 2018/2019، لمدة 3 سنوات، بقيمة 28 مليون يورو، إلا أنه فوجئ بإقالته بعد 14 مباراة فقط.

وأضافت التقارير أن لوبيتيغي قرر التوجه إلى المحكمة لمقاضاة النادي، ليحصل على المبلغ كاملا، خاصة في ظل استيائه من مدير الملكي، فلورينتينو بيريز، الذي لم يتحدث معه بشكل شخصي قبل إقالته.

وكان ريال مدريد قد أقصي، مساء الثلاثاء، بطريقة مهينة من دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر على أرضه أمام أياكس 1-4، في إياب ثمن نهائي التشامبينزليغ.

وقبلها خسر "الملكي" مرتين متتاليتين أمام غريمه اللدود برشلونة ليخرج من كأس ملك إسبانيا، وليفقد عمليا فرص الفوز بلقب الدوري.,

وبعد "هزيمة القرن" أمام أياكس في معقل الفريق "سانتياغو برنابيو" طالبت جماهير للريال بإقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، فيما ذهب البعض إلى حد المطالبة باستقالة رئيس النادي، محملة إياه مسؤولية ما وقع للنادي للفريق خلال الفترة الأخيرة.