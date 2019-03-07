وقاد سولتشاير مانشستر يونايتد في واحدة من أعظم الانتفاضات والعودة في تاريخ البطولة، حيث حقق فريقه فوزا مثيرا 3-1 في باريس، ليبلغ دور الثمانية بفضل فارق الأهداف خارج الأرض، رغم خسارته 2-صفر في مباراة الذهاب في "أولد ترافورد".

وقال روميلو لوكاكو مهاجم يونايتد، الذي سجل 6 أهداف في آخر 3 مباريات في كافة المسابقات، للصحفيين: "أعتقد أن الأمر (تعيين سولسكاير بشكل دائم) تم حسمه. اعتقد أنه سيبقى مع الفريق وينبغي أن يصبح المدرب المقبل".

وأضاف: "انتصرنا خارج ملعبنا على توتنهام وتشلسي ثم أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي، والآن على سان جرمان في باريس. ما يجب عليه أن يفعل أكثر من ذلك.

وتابع لاعب إيفرتون وتشلسي السابق: "إنه يريد البقاء واللاعبون يريدون بقاءه. نقدم أداء جيداللغاية حقا. نؤدي كما ينبغي أن يلعب مانشستر يونايتد".

كما قال غاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق، إن الأداء بقيادة سولتشاير يعني أن المدرب النرويجي ينبغي أن يصبح مدربا دائما للفريق هذا الشهر.

وأشار المدافع لوك شو أيضا إلى السجل المثالي لنتائج الفريق خارج أرضه بقيادة سولشاير، قائلا: "حققنا 9 انتصارات خارج أرضنا الآن وجميعها مباريات ليست سهلة. هذا يظهر نوعية العمل الذي قام به أولي وفريقه المساعد".

وسيلعب مانشستر يونايتد المباراة المقبلة على أرض أرسنال، المتأخر بفارق نقطة واحدة عن فريق سولسكاير، في صراع الفريقين على المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.