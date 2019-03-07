ويستعد النجم الإماراتي حسين الجسمي لتقديم مجموعة من أغانيه في اقتتاح الأولمبياد الخاص كما يشهد الحدث حضور كل من النجم المصري تامر حسني، والمطربة السورية أصالة نصري.

وكانت اللجنة قد أعلنت أن حفل الافتتاح الرسمي الذي سيقام في 14 مارس الجاري في استاد مدينة زايد الرياضية يشهد مشاركة النجمة الكندية آفريل لافين.

وتعد النجمة العالمية أفريل لافين من أشهر نجوم الغناء على مستوى العالم، وحققت أغنياتها نجاحا هائلا.

وكانت المغنية الكندية قد أطلقت مؤسسة "أفريل لافين" عام 2010 بهدف دعم الأطفال الذين يعانون من إعاقات أو أمراض خطيرة.

وأطلقت أغنية Fly في عام 2015 لتكون أغنية الأولمبياد الخاص في لوس أنجليس، بالولايات المتحدة الأميركية.

كما يشهد الحدث في مدينة زايد الرياضية مشاركة لويس فونزي، الذي يعرف بأغنيته الناجحة "ديسباسيتو" التي حققت أعلى نسبة مشاهدات على يوتيوب.

ويشارك في الافتتاح أيضا باول أوكنفولد الحائز على جائزة غرامي ثلاث مرات، الذي قدم أكثر من 100 ريمكس لأكثر من 100 فنان مشهور خلال مسيرته الفنية.

وسيشهد العروض التي سيؤديها النجوم العالميون، أكثر من 40 ألف متفرج من المدرجات، بالإضافة إلى ملايين المشاهدين على شاشات التلفزيون حول العالم.

وسيكون ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة تحت أنظار العالم مع مشاركتهم في موكب الرياضيين التقليدي.

كما يشهد الحفل إيقاد المرجل الأولمبي، وهو الحدث الذي يمثل الانطلاق الرسمي للأولمبياد الخاص، بعد وصول شعلة الأمل إلى المحطة الأخيرة.