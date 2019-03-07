وانتهت المباراة التي جمعت الطرفين على أرضية جوديسون بارك، بالتعادل السلبي.

وقال موقع "ليفربول إيكو" إن بيكفورد تعهد قبل مباراة الديربي بالتصدي لكل محاولات النجم المصري محمد صلاح، ومنعه من تسجيل أي هدف في مرماه، مضيفا أن "حارس إيفرتون كان مصمما على الحفاظ على نظافة شباكه".

ونقل المصدر عن بيكفورد، البالغ من العمر 24 عاما، قوله "كنت أقول بيني وبين نفسي، صلاح لن تسجل في شباكي.. علي أن أقف في المكان المناسب وأجعل نفسي كبيرا في هذه المباراة".

ونجح الحارس الإنجليزي، بالفعل، في التصدي لعدد من محاولات محمد صلاح الخطيرة، وذلك بمساعدة المدافعين مايكل كين ولوكاس دينييه.

وفي إحدى المناسبات، أفلت صلاح من التغطية الدفاعية، وانفرد بشكل كامل بالحارس، لكنه عجز عن التسجيل بعد أن تصدى بيكفورد للكرة بأطراف أصابعه.

وفرط ليفربول بالتعادل في صدارة ترتيب البريميرليغ بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر بعد 29 جولة، بينما يحل إيفرتون في مركز متأخر نسبيا، ويأتي عاشرا في الترتيب.