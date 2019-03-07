وأقصي ريال مدريد، مساء الثلاثاء، بطريقة مهينة من دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر على أرضه أمام أياكس 1-4، في إياب ثمن نهائي التشامبينزليغ.

وبعد "هزيمة القرن"، طالبت جماهير للريال بإقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، فيما ذهب البعض إلى حد المطالبة باستقالة رئيس النادي، محملة إياه مسؤولية ما وقع للنادي الملكي خلال الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن بيريز اقترب من اتخاذ "القرار الأكبر"، مضيفة "رئيس الريال دائما ما يحتاج بعض الوقت قبل إعلان أي قرار مهم".

وتابعت "سولاري لن يكون في غالب الظن على دكة بدلاء الريال الموسم المقبل"، مشيرة إلى أن اجتماعا طويلا عقد بين الرئيس والمدرب بعد ساعات من مباراة الكارثة، لمناقشة ما حصل ليلة الثلاثاء.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن سولاري "فهم من ذلك الاجتماع الذي عقد في منتصف الليل أنه لن يستمر مع الفريق بعد النتائج السيئة التي حققها في كل البطولات هذا الموسم".

ووضعت "الماركا" لائحة تضم 5 مدربين، يتوقع أن يخلف أحدهم سولاري في قيادة سفينة الفريق الريالي، وهم "يورغن كلوب وزين الدين زيدان وماسيمليانو أليغري وجوزيه مورينيو وماوريسيو بوتشيتينو".

أما اللائحة النهائية، فتعتقد "ماركا" أنها تضم اسمين فقط هما "مورينيو وزيدان".