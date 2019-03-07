وخسر مان يونايتد 2-صفر باستاد أولد ترافورد، لكنه فاز 3-1 على بطل فرنسا في باريس أمس الأربعاء ليبلغ دور الثمانية بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض.

وأبلغ سولشار الصحفيين "كنا نؤمن بهذا الشيء ووضعنا خطتنا ولم تكن تتعلق بالاستحواذ على الكرة".

وأضاف "الخطة كانت أن نسجل أولا وأن نظل في المباراة قبل عشر دقائق من النهاية".

ومنح روميلو لوكاكو التقدم ليونايتد بعد دقيقتين ورغم إدراك باريس سان جيرمان التعادل أعاد المهاجم البلجيكي التقدم للفريق الضيف في الشوط الأول قبل أن يحسم ماركوس راشفورد الانتصار بركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وواصل يونايتد انتفاضته منذ تولي سولشار المسؤولية بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر لتزيد فرصة المدرب النرويجي في تولي زمام الأمور بشكل دائم.

وقال سولشار "كان وقتا رائعا مع اللاعبين والطاقم الذي يعمل معي. سأستمتع بهذه الوظيفة طالما بقيت فيها وسأبتسم. "سأقوم بعملي بأفضل طريقة ممكنة".

وغاب عن يونايتد العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة والإيقاف ومن بينهم الفرنسي بول بوغبا ليصبح الفوز بمثابة المفاجأة.

وتابع سولشار "حقيقة وجود إصابات وإيقاف ربما كان جيدا لأننا أشركنا لاعبين يتمتعون بالحيوية".

وحافظ راشفورد على هدوء أعصابه تحت ضغط كبير لينفذ بنجاح أول ركلة جزاء له في مباراة رسمية مع يونايتد.

وقال راشفورد "أعتقد أن الأمر يتعلق بالحفاظ على هدوئك والتدرب على مثل هذه الأمور في التدريب كل يوم. أردت تنفيذ الركلة...أحرزنا الهدف وتأهلنا.

"ربما هذا أصعب شيء والانتظار قبل التنفيذ (لكن) الأمر جزء من كرة القدم وتريد المرور بتلك اللحظات".

وأضاف "بدا أن كل شيء يسير ضدنا لكننا اعتدنا النجاة في هذه اللحظات وأثبتنا ذلك مرة أخرى. سننظر للأمام بدءا من هذه المباراة لكن ما زال علينا التطور بالتأكيد ومواصلة الضغط وتحسين مستوانا".

ولم يكن سولشار متفاجئا من حفاظ مهاجم إنجلترا البالغ عمره 21 عاما على هدوئه تحت الضغط.

وقال "مذهل وهذا الشاب لا توجد أي شكوك بشأنه وعندما تكون شابالا تشعر بالخوف".