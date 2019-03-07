وكان الفيفا قد أعلن عن رقم أعمال بلغ 5,72 مليار دولار لفترة 2011-2014، وباحتياطي 1,52 مليار دولار.

وجاءت النتائج أعلى من تلك المتوقعة قبل مونديال روسيا الصيف الماضي. وشكك الخبراء حول قدرة الفيفا على النهوض من أزمته بعد فضيحة فساد كبرى ضربته في عام 2015.

وارتفع الاحتياطي الذي يسمح نظريا للاتحاد الدولي لكرة القدم التأقلم مع إلغاء نسخة من كأس العالم، من المبلغ المعلن عنه في يونيو الماضي بقيمة 1,65 مليار دولار.

وانتخب رئيس فيفا السويسري-الإيطالي جاني انفانتينو في فبراير 2016 خلفا للسويسري جوزيف بلاتر، واعدا في تعزيز الاستثمار المالي لتطوير كرة القدم.

وبلغت قيمة المساعدات لـ211 اتحادا منضويا 1,16 مليار دولار في فترة 2015-2018، مقابل مليار دولار لفترة 2011-2014، ويتوقع أن ترتفع الى 1,74 مليار دولار لفترة 2019-2022.

وسيكون انفانتينو مرشحا وحيدا لخلافة نفسه في الانتخابات المقبلة في يونيو خلال جمعية الفيفا العمومية.