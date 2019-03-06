ووقع الرئيس التنفيذي للنادي البافاري، كارل-هاينتس رومينيغه، والمدير الرياضي البوسني، حسن صالح حميدزيتش، على بيان يشككان فيه "بتوقيت وظروف الإعلان عن القرار إلى اللاعبين وللرأي العام".

وتأسف إداريا العملاق البافاري عن الطريقة التي تم التعامل بها، مع التأكيد في الوقت ذاته أن القرار الرياضي يعود فقط إلى المدرب، وعن "واقع أنه تم إعلام اللاعبين قبل أيام معدودة من مباراة في الدوري مهمة للفوز باللقب أمام فولسبورغ، ومباراة الإياب الحاسمة في دوري ابطال أوروبا أمام ليفربول، هو أمر يغضبنا".

وأشار البيان إلى أن المباراة الدولية الأخيرة للمنتخب الألماني تعود إلى نوفمبر الماضي، وأن لوف حصل على الوقت الكافي لإعلان قراره.

وتابع رومينيغه وحميدزيتش: "كما فوجئنا أن يحصل ذلك خلال زيارة غير معلنة ليواكيم لوف وأوليفر بيرهوف (مدير المنتخب) إلى مقر نادي بايرن".

وأحدث مدرب المنتخب الألماني لوف صدمة كروية في ألمانيا عندما توجه إلى ميونيخ، الثلاثاء، للإعلان أن ثلاثي العملاق البافاري هوملس (30 عاما) وبواتنغ (30) ومولر (29)، المتوجين معه بلقب كأس العالم 2014، لا يشكلون جزءا من خططه المستقبلية.