وأعلن النادي الملكي أن لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور يعاني من تمزق بالأربطة في العضلة الأمامية بساقه اليمنى، ليغيب عن الملاعب لنحو ثمانية أسابيع.

وذكر التقرير الطبي الصادر عن ريال مدريد الأربعاء "بعد الفحوص التي خضع لها اللاعب، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في ساقه اليمنى. ونحن بانتظار تطور حالته".

وغادر فينيسيوس البالغ من العمر 18 عاما، الملعب وهو يبكي في الشوط الأول خلال هزيمة الريال 4-1 بملعبه أمام أياكس ليخسر بطل آخر ثلاث نسخ للبطولة بنتيجة إجمالية 5-3.

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب اللاعب، لكن تقارير صحفية أشارت إلى ابتعاده عن اللعب لنحو شهرين، ولن يشارك في معظم المباريات المتبقية في الليغا.

كما استبعد الواعد فينيسيوس من تشكيلة البرازيل في مواجهات ودية ضد بنما والتشيك هذا الشهر بعد أن كان يستعد لتمثيل منتخب بلاده لأول مرة.