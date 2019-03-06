وأظهرت اللقطات التلفزيونية أن الهدف، الذي سجله اللاعب الصربي، دوسان تاديدش، في الدقيقة 62 لصالح آياكس في مرمى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، سبقه كرة مشتركة على خط التماس بدت أنها تجاوزت الخط وخرجت من الملعب.

وعقب تسجيل الهدف، توقفت المباراة فترة ليست بقليلة ليتأكد الحكم الألماني فيليكس بريش من صحة الهدف مستعينا بحكم الفيديو "الفار".

وأشار حكم الفيديو المساعد بأن الكرة لم تتجاوز بكامل محيطها خط التماس، لذا كان قرار الحكم الألماني هو احتساب الهدف بعد الشك أن الكرة تجاوزت خط التماس بعد لمسها من قبل نصير مزرواي الظهير الأيمن لآياكس قبل ثوان من تسديدة تاديتش التي عانقت الشباك.

والهدف كان قاتلا لأحلام ريال مدريد لأنه فور تسجيله بات الفريق الملكي مطالبا بإحراز 3 أهداف لمعادلة النتيجة ومن ثم التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

إلا أن حالة من الجدل تفجرت عقب اللقاء تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كون الكرة في لقطات تلفزيونية خرجت بكاملها خارج الخط والهدف غير صحيح لتتفاقم أزمات النادي الملكي.

وتأهل أياكس بطل أوروبا 4 مرات بمجموع المباراتين 5-3 إلى دور الثمانية لأول مرة منذ 2003.

وكان النادي الملكي الفائز باللقب 4 مرات في المواسم الخمسة الماضية، قد فاز ذهابا خارج ملعبه 2-1، لكنه عجز عن استثمار هذه الأفضلية لبلوغ ربع النهائي للموسم التاسع تواليا بعد تلقيه 4 أهداف.

واستفاد آياكس من الوضع المعنوي المهزوز للفريق الملكي نتيجة هزيمتيه المحرجتين الأسبوع الماضي بين جماهيره على يد غريمه برشلونة صفر-3 في نصف نهائي الكأس وصفر-1 في الدوري، من أجل تعويض سقوطه على أرضه.

وتجاوز آياكس أول دور إقصائي له منذ 1997 حين تخطى الجار المدريدي أتلتيكو في ربع النهائي بالفوز عليه في معقله 3-2 بعد التمديد (تعادلا ذهابا 1-1)، قبل الخروج في الدور التالي على يد يوفنتوس الإيطالي.