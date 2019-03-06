وودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا بخسارته 3-5 في مجموعة المواجهتين أمام أياكس الهولندي، ليسدل الستار مبكرا على بطولته المفضلة، وهو حامل لقبها 3 مرات متتالية.

وتوقعت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن يؤدي السقوط أمام أياكس إلى الإطاحة بالمدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، واستقطاب نجوم جدد بغية تعويض الفراغ الذي تركه رحيل كريستاينو رونالدو، على رأسهم النجم المصري محمد صلاح، أو نيمار ، أو هاري كين.

واستعرضت الصحيفة قائمة بالمرشحين لقيادة المرينغي الموسم المقبل، بعد وجود توجه قوي لدى إدارة النادي للإطاحة بالأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي خسر بطولة الكأس والتشامينزليغ.

وأشار المصدر إلى أن أبرز المرشحين لخلافة سولاري هم على الترتيب: البرتغالي جوزيه مورينيو (بلا عمل حاليا)، الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو (توتنهام)، الإيطالي ماكسيمليانو أليغري (يوفنتوس)، ومواطنه أنطونيو كونتي (لا يعمل)، وأخيرًا الألماني يواكيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني.

كما عرضت قائمة بالنجوم المرشحين للانضمام إلى ريال مدريد خلال "الميركاتو الصيفي"، ضمت محمد صلاح لاعب ليفربول وإيدن هازارد نجم تشلسي، وكيليان مبامبي ونيمار من سان جرمان، وهاري كين من توتنهام.