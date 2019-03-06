ويستضيف المنتخب المغربي نظيره الأرجنتيني وديا يوم 26 مارس بمدينة طنجة.

وذكر موقع "فوكس سبورتس" أن الاتحاد الأرجنتيني طلب من لاعبي "أسود الأطلس "تجنب الاحتكاك الخشن بليونيل ميسي، وعدم طلب صور شخصية معه "سيلفي"، أو المطالبة بتبادل القمصان.

وشملت الطلبات الأرجنتينية أيضا ضرورة حرص المنظمين على إبعاد الجماهير المغربية عن نجم برشلونة، ومنع طلبات الحصول على صور "سيلفي" مع ميسي طوال فترة وجوده في المغرب.

ومن بين الشروط "الغربية" عدم إجراء أي حوار صحفي مع ميسي سواء كان قبل اللقاء أو بعده.

وفي المقابل، اشترط الجانب المغربي مشاركة النجم الأرجنتيني في المباراة لمدة 60 دقيقة على الأقل.