ويعكف اللاعبون الثلاثة حاليا على إجراء تدريبات قرب العاصمة الفرنسية باريس، تحضيرا للمشاركة في الأولمبياد الخاص، بينما يملؤهم الحماس والطموح للظفر بالذهب.

واختار تيتوان (16 عاما) المنافسة في سباقات الجري لمسافة 100 متر و400 متر، أما زميله يوان (18 عاما) فقد اختار المنافسة في مسابقتين للجري، 3 آلاف متر و1500 متر، وسيشارك ديلان (17 عاما) في سباقات العدو أيضا.

وقالت والدة تيتوان إن ابنها يحب الرياضة منذ صغره، وأن مشاركته في مسابقات رياضية بدأت منذ كان في المدرسة الابتدائية، مضيفة أنه يميل دائما للرياضات الفردية.

وتمكن تيتوان من المشاركة في بطولات خاصة، حصد خلالها عددا من الميداليات، كان آخرها بطولة جرت مؤخرا في مدينة نانت شمال غربي فرنسا.

أما يوان، وهو أكبرهم عمرا، فيعشق الطبيعة ويتمنى أن يجد عملا يكون من خلاله قريبا من المساحات الخضراء. وقال إن هذه المرة الأولى التي يترك فيها عائلته لمدة أسبوعين من أجل المشاركة في الأولمبياد الخاص.

وتقوم كليمانتين بتدريب الشبان الثلاثة منذ 5 سنوات، وقد تعرفت عليهم خلال النشاطات الرياضية في المدرسة الخاصة بأصحاب الهمم، وتصفهم بـ"الأبطال الثلاثة"، وأنشأت لهم صفحة على فيسبوك.

وقالت كليمانتين إن العمل مع أصحاب الهمم هو "مصدر فرح دائم"، مضيفة أن "الحماس لا يفارقهم على الإطلاق للقيام بالنشاط الرياضي، ويُشعرهم ذلك بالسعادة بغض النظر عن النتائج والتوقعات".