وسجل زياش الهدف الأول في اللقاء، الذي انتهى لصالح أياكس بأربعة أهداف مقابل واحد.

وقدم مهاجم المنتخب المغربي أداء لافتا للأنظار، حيث صنع أكثر من فرصة خطيرة، وأهدى تمريرات ذهبية لزملائه، الذين ترجموا بعضها إلى أهداف.

وقال موقع "تالكين باوز" إن أنصار ليفربول أعجبوا كثيرا بالمستوى الذي ظهر به حكيم زياش، البالغ من العمر 25 عاما، الأمر الذي جعلهم يطالبون إدارة فريقهم، بقيادة المدرب يورغن كلوب، بالتعاقد معه بشكل عاجل، قبل أن يضعه ناد آخر على راداره.

وقال أحد المغردين على تويتر "أريد من ليفربول أن يجلب زياش هذا الصيف، إنه لاعب موهوب"، فيما ذكر آخر "ليفربول يحتاج لاعبا بمستوى زياش، سيقدم إضافة كبيرة للفريق".

وأوضح مغرد آخر في تغريدة طويلة "لا أمانع التوقيع لزياش. أعتقد أنه لاعب موهوب لكن الأضواء لم تسلط عليه بعد. يلعب بالكرة بطريقة فنية جميلة ويصنع محاولات رائعة في أي وقت من المباراة، وهذا ما ينقص ليفربول".

وفي سبتمبر الماضي، توج النجم المغربي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي، بعدما قدم مستوى رائعا، وسجل عددا من الأهداف.