وتفوق الفريق الهولندي على "البطل" في ملعبه سانتياغو برنابيو 4-1 في مباراة الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب قائد الريال عن مباراة أمس، بعد حصوله على بطاقة صفراء في لقاء الذهاب، لكنه كان حاضرا في الملعب لمشاهدة المباراة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، نقلا عن موقع "غيف مي سبورت"، إن الجماهير الريالية حملت راموس مسؤولية الخروج "المهين" من البطولة القارية.

وذكر أنصار النادي الملكي أن سيرجيو راموس تعمد الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة الذهاب، بعد أن ظن أن مباراة الإياب ستكون سهلة، على اعتبار أن الريال كان متفوقا بهدفين مقابل واحد.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عاقب راموس بالإيقاف مبارتين، بعد اعترافه بتعمد الحصول على بطاقة صفراء.