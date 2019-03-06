وقال ماني في حوار مع مجلة "وورلد سوكر": "تودون أن أقول إن هناك عداوة، أليس كذلك؟. الإعلام يتوقع أن يحدث ذلك ولكن لكي أكون أمينا إنها حتى لم ترتق لتنافس فيما بيننا".

وأضاف النجم السنغالي "أعتقد أنكم قادرون على رؤية ذلك في علاقتنا سواء داخل أرضية الملعب أو خارجه".

وأوضح "الجميع يحاول فعل ما يتوجب عليه من أجل نجاح ليفربول. الأمر لا يتعلق بنا فقط. نحن نمثل النادي والمدينة بأقصى قدراتنا وهذا شيء نستمتع به".

وأكد ماني "محمد صلاح يحب ليفربول مثلما أفعل، وقد كان رائعا منذ انضمامه إلى النادي. فقط نريد التتويج ببطولات مع النادي. هذه هي الأولوية".

وشدد النجم السنغالي "أعلم أن باقي اللاعبين في العالم تحدث بينهم منافسة من أجل الفوز بالبطولات الفردية ولكن بالنسبة لنا فهذا شيء لا نفكر فيه كثيرا. وإن حدث ذلك فإنه يكون على سبيل المزاح وينتهي الأمر بمجرد فوز أحدنا ونكون جميعا سعداء".

يذكر أن محمد صلاح توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا للعام الثاني على التوالي، فيما احتل ماني المركز الثاني من خلفه.

وخلال الموسم الجاري نجح صلاح في تسجيل 17 هدفا في الدوري الإنجليزي احتل بهم المركز الثاني في ترتيب الهدافين، فيما أحرز ماني 14 هدفا.