وسجل كين، الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة، هدف الفوز عقب بداية الشوط الثاني بقليل ليسكت الجماهير المتحمسة لأصحاب الأرض ويترك دورتموند بحاجة إلى 5 أهداف عقب خسارته 3-صفر بلندن في الذهاب الشهر الماضي.

ولم يستطع الفريق الألماني، الذي شاهد فارق السبع نقاط، الذي كان يفصله عن أقرب مطارديه على صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني يتبخر في الأسابيع الأخيرة، إضافة لخروجه من كأس ألمانيا، أن يقلب تأخره بنتيجة 3-صفر في مباراة الذهاب خلال كافة مشاركاته في البطولة القارية.

وعلى الرغم من المجهود الوفير، الذي بذله الفريق في الشوط الأول، فلم يستطع الفريق هز شباك توتنهام.

وتحولت الأمور بالنسبة لتوتنهام، الذي ظهر في دور الثمانية في البطولة لمرة واحدة في السابق في موسم 2010-2011، إلى مهمة سهلة أكثر مما كان يتوقع.