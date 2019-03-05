وسجل المخضرم محمد الشلهوب هدف الهلال الوحيد في الدقيقة 65، ليقود "الزعيم" إلى أول فوز على أرض العين بعد 13 مباراة أقيمت بينهما في البطولة القارية.

وحمل الهدف نكهة خاصة بالنسبة للشلهوب (38 عاما) الذي رزق بمولوده بندر صباح الثلاثاء، وقد عبر عن الحدث بالطريقة التي احتفل بها.

وقال الشلهوب بعد الفوز "كان بندر وجه السعد علي، سعيد بقدوم الطفل، وتسجيل هدف الفوز الاول للهلال على أرض العين"، مؤكدا أن "النقاط الثلاث كانت مهمة في مباراة صعبة وأمام فريق كبير"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

واتخذت المباراة طابعا خاصا كذلك بسبب تواجد الكرواتي زوران ماميتش في الدكة الفنية للهلال، بعدما سبق له أن قاد العين من 2017 حتى أواخر يناير 2019 قبل ان يقرر الرحيل لتدريب الفريق السعودي.