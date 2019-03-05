وتلقى كافة أعضاء الوفد من الرياضيين والمدربين والمسؤولين والموظفين وأعضاء الفريق الطبي، استقبالا حارا في مطار أبوظبي الدولي.

وكان من بين مستقبلي الفريق النيوزيلندي بيتر ويلر، الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، والتميمة الرسمية للأولمبياد، وفريق عمل الاتحاد للطيران.

ويشارك الفريق النيوزيلندي في منافسات 8 رياضات تتضمن ألعاب القوى والسباحة والبوتشي والفروسية وكرة السلة والبولينغ ورفع الأثقال وكرة القدم.

وتشهد الألعاب العالمية مشاركة أكثر من 190 دولة ستصل إلى أبوظبي ودبي قبل انطلاق برنامج المدن المضيفة الذي يبدأ يوم 8 مارس تمهيدا لانطلاق الأولمبياد.

ويشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 الحدث الإنساني والرياضي الأكبر في العالم، ويشهد مشاركة ما يزيد على 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة، للمنافسة من 14 إلى 21 مارس، في 24 رياضة تستضيفها تسعة مواقع في أبوظبي ودبي.