وبموجب العقد، فإن راتب ميسي الأسبوعي يصل إلى 656 ألف دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وبموجب الشرط الجزائي لأي صفقة انتقال محتملة لميسي من ناديه برشلونة الإسباني، فإنه يتوجب على النادي المشتري أن يدفع مبلغا لا يقل عن 821 مليون دولار، بحسب العقد الذي وقعه الموسم الماضي.

ويكشف هذا العقد والشرط الجزائي عزم برشلونة الاحتفاظ بلاعبه الفذ في ملعب كامب نو.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة انتقال ميسي حاليا، أو "قيمته الفعلية" اليوم، تقل كثيرا عن المبلغ الذي نص عليه العقد الذي ينتهي في عام 2021.

ويعتقد موقع "ترانسفير ماركت" المعني بأرقام كرة القدم، أنه في حال أراد فريق شراء خدمات ميسي، فإن القيمة الفعلية للانتقال تقدر بحوالي 188 مليون دولار فقط، وهو مبلغ يقل كثيرا عما ورد في الشرط الجزائي.

يشار إلى أن ميسي أحرز 585 هدفا خلال 671 ظهورا له مع العملاق الإسباني.

ويرى محللون أن ميسي (31 عاما) قد يترك برشلونة، إلا إن كثيرين يرون أن ابتعاده عن كامب نو أشبه بالمستحيل، خصوصا وأنه يلعب له منذ صغره، حيث شارك في أول ظهور قبل 15 عاما.