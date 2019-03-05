وحقق مان يونايتد فوزا قاتلا على ضيفه ساوثمبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بفضل أهداف أندريس بيريرا ولوكاكو، في الدقائق 53، و59 و89.

أما ثنائية ساوثمبتون فجاءت بأقدام يان فاليرى وورد بروس، في الدقيقتين 26 و75 من عمر اللقاء.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد اشتعل خلاف بين لوكاكو وزميله بوغبا عقب المباراة، وذلك بعد أن أهدر الأخير ركلة جزاء في الدقيقة 95.

وأوضحت التقارير أن لوكاكو شعر بالغضب لأن بوغبا حرمه من إمكانية تحقيق هاتريك في المباراة، عندما أصر أن يسدد بنفسه ركلة الجزاء.

وأضافت أن اللاعبين تواجها بعد انتهاء المباراة، إذ عاتب لوكاكو زميله بوغبا، مذكرا إياه بأنه سانده خلال الفترة العصيبة التي واجهها تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو، وأنه كان سيمنحه فرصة تسجيل الهاتريك، إذا وُضع في موقف مماثل.

وأشارت التقارير إلى أن المواجهة بين اللاعبين احتدمت، حتى اضطر المدرب النرويجي أوله غونار سولسكيار إلى التفريق بينهما.

وللمرة الأولى منذ انتشار هذه التقارير مساء السبت، خرج لوكاكو عن صمته، ورد على الشائعات بتغريدة نشرها على حسابه في تويتر، صباح الثلاثاء.

وقال النجم البلجيكي: "عندما لا تنجح الكراهية.. يبدأون في نشر الأكاذيب".

يذكر أنه بهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع، بينما يتصدر مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بـ71 نقطة.