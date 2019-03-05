وتخوض "شعلة الأمل" مسيرتها الترويجية بالإمارات، التي تستضيف هذا الحدث خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و21 مارس.

وبلغت الشعلة جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الإمارات، قبل أن تنطلق في رحلتها إلى أبرز المعالم السياحية والأثرية بالمنطقة.

وبعد أن تنتهي الشعلة من جولة رأس الخيمة، ستنطلق إلى إمارة أم القيوين، علما بأنها بدأت جولتها من إمارة الفجيرة، ومن المقرر أن تجوب الإمارات السبع.

ويوم 28 فبراير، وصلت شعلة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص إلى العاصمة أبوظبي، قادمة من العاصمة اليونانية، أثينا.

وكانت أثينا قد شهدت مراسم الاحتفال بشعلة الأمل، في قصر زابيون، في احتفالية جرت وفق التقاليد الأولمبية.

وتتزامن إقامة الألعاب العالمية في أبوظبي مع الذكرى الـ 50 لتأسيس حركة الأولمبياد الخاص، التي أسسها يونيس كينيدي شرايفر، حيث ستكون عائلته حاضرة خلال الحدث الإنساني الأبرز في العالم، في حين سيلقي نجله الرئيس الحالي للأولمبياد الخاص، تيموثي شرايفر، كلمة في حفل افتتاح الألعاب العالمية.

وتستقبل دولة الإمارات ما يزيد عن 7500 رياضي من أكثر من 190 دولة للمشاركة في الأولمبياد الخاص.