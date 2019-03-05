وأشارت وكالة "الأناضول" التركية الى أن منصور تشالار لاعب فريق آمد سبور ومقره في مدينة ديار بكر (جنوب شرق) ذات الغالبية الكردية، أفرج عنه ووضع تحت الرقابة القضائية، في انتظار نتائج تحقيق بالقضية. وأضافت التقارير التركية أن اللاعب منع من السفر.

وأظهر شريط مصور نشرته وسائل إعلام محلية، والتقط خلال المباراة التي أقيمت السبت ضمن دوري الدرجة الثالثة، اللاعب وهو يحمل ما يبدو أنها موسى خلال اصطفاف اللاعبين في الملعب قبيل صافرة البداية.

وأشارت "الأناضول" إلى أن أربعة لاعبين من الفريق المنافس، سكاريا سبور، تقدموا بشكوى بحق تشالار بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال سكاريا سبور في بيان الاثنين أن اللاعبين "زاروا المستشفى بعد المباراة وتبين أن إصابتهم تعود الى الضرب بآلة حادة".

من جهته، نفى نادي آمد سبور حصول أي اعتداء بالسلاح الأبيض. وسأل رئيسه علي قره كاش "إذا كانوا قد تعرضوا للاعتداء بالموسى، لماذا لم يقولوا شيئا خلال المباراة؟ لماذا انتظروا حتى نهاية الدقائق التسعين؟".

وفي تصريحات لقناة "تي آر تي" الرسمية، نفى تشالار بدوره إقدامه على أي ارتكاب أي اعتداء بحق منافسيه. وأوضح "أنا لاعب كرة قدم محترف منذ 11 عاما (...) قيامي بأمر من هذا النوع مستحيل".