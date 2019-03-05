ويأتي في مقدمة اللاعبين المتوقع رحيلهم إيسكو وغاريث بيل ومارسيلو وماريانو وفاييخو وبراهيم دياز، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأثر الأداء الضعيف نسبيا، الذي ظهر عليه فريق ريال مدريد هذا الموسم على عدد من اللاعبين، الذين قد يرحلون إلى أندية آخرى، إما بصورة دائمة أو على سبيل الإعارة، ليفسحوا الطريق أمام التعاقد مع دماء جديدة تمثل إضافة قوية للميرينغي، الذي يعيش الآن واحدة من أسوأ فتراته الكروية على الإطلاق.

ويجد إيسكو نفسه في موقف صعب جدا مع المدرب الأرجنتيني، سانتياغو سولاري، هذا الموسم، وربما يكون آخر آماله هو تغيير المدرب الحالي، وهو الأمر المرجح حال لم ينه الأخير الموسم بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وإذا ما استعانت إدارة الملكي بمدرب جديد، سيختار إيسكو على الأرجح البقاء إذا ما استطاع استعادة مستواه مع الفريق.

أما الويلزي، غاريث بيل، يواجه انتقادات شديدة من قبل جماهير الريال بسبب أدائه المتواضع جدا، والذي أفقده مركزه لصالح لوكاس فاسكيز.

وبخلاف المواسم السابقة التي لاقى فيها بيل دعما من الجمهور وإدارة الريال، سيدرس النادي هذا الصيف عروضا مقدمة له لضمه، والذي سيكمل 30 عاما في الصيف المقبل، ومن ثم فقد حان الوقت لأن يتخلى اللاعب عن مكانه في ريال مدريد للاعبين آخرين.

وإضافة إلى إيسكو وبيل، نجد اللاعب البرازيلي مارسيلو، الذي سبق وأن قال إنه يشعر وكأنه قد تربى داخل أروقة ريال مدريد، وأنه يرغب في إنهاء مسيرته الكروية في سانتياغو برنابيو.

إلا أنه أصبح أسيرا لدكة البدلاء في الوقت الحالي لزميله سيرخيو ريغيلون في التشكيلة الأساسية، ما دفع الأول إلى إعادة حساباته في مستقبله داخل الفريق.

وفي خط الدفاع أيضا، باتت فرص الإسباني، خيسوس فاييخو (22 عاما) ضعيفة، ومن المرجح أن تستغنى إدارة الريال عنه بعد الاستعانة بالبرازيلي إيدر ميليتاو مدافع فريق بورتو البرتغالي.

أما ماريانو دياز فقد تسبب في حالة من الإحباط لجماهير ريال مدريد منذ انضمامه قادما من فالنسيا الإسباني في الصيف الماضي، حيث لم يظهر أداءه بالشكل المتوقع، ونادرا ما يستعين به سولاري في المباريات.

ويأتي الدور على الإسباني براهيم دياز (19 عاما)، الذي شارك لمدة 24 دقيقة فقط بقميص ريال مدريد منذ انضمامه قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الماضي.

وإذا لم يحصل اللاعب على وقت أطول خلال الفترة الحالية وحتى يونيو المقبل، قد يضطر رئيس النادي، فلورينتينو بيريز، إلى إعارته إلى فريق يمنحه فرصة المشاركة لتطوير مستواه.