وارتفع رصيد الأهلي بعد هذا الفوز إلى النقطة 51 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، المتبقي له مواجهة مؤجلة.

وسجل أهداف الأهلي النيجيري جونيور أجايي (8) ومروان محسن (31 ) والأنغولي كوستا جيرالدو (69) وكريم وليد "ندفيد" (75).

وأثمر ضغط الأهلي المبكر عند هدف أول عندما تطاول أجايي لكرة عرضية وأودعها الشباك على يمين محمد أبو النجا حارس بتروجيت.

وبعد الهدف تخلى لاعبو بتروجيت عن حذرهم الدفاعي وتحولوا إلى الهجوم أملا في إدراك التعادل وهو ما خلف مساحات في الدفاع استغلها لاعبو الأهلي خاصة الثلاثي الأمامي أجايي وجيرالدو ومروان محسن.

وفى الدقيقة 31 ومن هجمة منظمة وعدة تمريرات متقنة وصلت الكرة على حدود منطقة الجزاء سددها مروان محسن لتسكن الزاوية اليسرى لمرمى أبو النجا.

واستمرت أفضلية الأهلي في الشوط الثاني، الذي شهد إضافته هدفين الأول بواسطة جيرالدو من تمريرة عرضية سددها في المرمى الخالي من حارسه محرزا الهدف الثالث.

وأضاف كريم وليد "نيدفيد " الهدف الرابع من هجمة منظمة على يسار حارس بتروجيت قبل نهاية المباراة بربع ساعة.