وذكر رئيس الزمالك في البلاغ، الذي قدمه لنيابة أمن الدولة العليا، أن خطابا متداولا منسوبا لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب، إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، تضمن عبارات "سب وقذف" لرئيس الزمالك والدولة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، فقد انتهت تحقيقات النيابة في موضوع البلاغ وما تضمنه من وقائع، إلى عدم صحة الخطاب المنسوب لرئيس اللجنة الأولمبية.

وأشارت التحقيقات إلى أنه تم عرض الخطاب على مصلحة الطب الشرعي لمعرفة ما إذا كان التوقيع والأختام المنسوبة لرئيس اللجنة الأولمبية الممهور بها الخطاب صحيحة أم لا، فتبين أنها غير صحيحة ولا علاقة لها باللجنة أو رئيسها.

وحفظت النيابة التحقيق في البلاغ بعد التأكد من عدم صحة الخطاب موضوع التحقيق.

وفي وقت سابق، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعاوى المقامة من رئيس الزمالك، التي تطالب بحل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد قرار إيقاف مرتضى منصور لمدة عامين بسبب الإهانات التي وجهها للجنة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أيضا إيقاف منصور لمدة عام عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم وغرامة 40 ألف دولار.