وكان برشلونة فاز على ريال مدريد، يوم السبت، بهدف وحيد في إطار مسابقة الدوري الإسباني، لتتبخر أحلام الفريق الملكي في المنافسة على اللقب لهذا الموسم.

ونقلت صحيفة "آس" عن برنامج "البرتيدازو دي فاموز" والذي تبثه شبكة قنوات "موفي ستار" الإسبانية، الحوار الذي دار بين ريغيلون مع سواريز وميسي.

وحسب البرنامج الشهير فإن ريغيلون توجه إلى سواريز خلال اللقاء، قائلا له: "لا تلمسني لا تلمسني، أنت قبيح ومقزز".

وبعدها بثوان قليلة دخل ميسي على المشهد ودفع ريغيلون بعيدا عن زميله سواريز، ليقوم الثاني بالرد على ميسي قائلا: "ماذا ماذا يؤلمك أنت، يا برغوث؟ ماذا ، ما الذي يحدث لك الآن؟".

وأوضحت صور البرنامج تدخل المدافع رافاييل فاران لفض الاشتباك بين زميله ريجيلون وميسي.

ووقعت مشادة أخرى في الدقائق الأخيرة من اللقاء، بعد تدخل ريغيلون بقوة على سواريز، ليسقط المهاجم الأوروغواياني أرضا، ليعود ريغيلون وسواريز للاشتباك من جديد.

وفي المشادة الأخيرة كان ريغيلون ينادي على سواريز لإستفزازه بلقب "الأرنب" في إشارة إلى تاريخ مهاجم منتخب الأوروغواي في عض بعض المنافسين.