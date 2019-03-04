وخلال لقاء مع ميكا وجونا هامبلتون اللذين سيمثلان الإمارات في رياضة الترايثلون، تبرع نور بـ11 زوجا من أحذية الجري للفريق الإماراتي TriGoals.

كما حصل اللاعبان على مجموعة من النصائح من الرياضي المحترف الذي سبق له أن أحرز أول نقاط لصالح مصر ضمن بطولة الاتحاد الدولي للترايثلون العالمية.

وستكون رياضة الترايثلون أولى المنافسات الرياضية التي يشارك فيها الرياضيون بالأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، وتقام يوم 8 مارس في حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

هذا وتستقبل الإمارات ما يزيد عن 7500 رياضيا من أكثر من 190 دولة للمشاركة في الأولمبياد الخاص.