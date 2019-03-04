ووصف نيمار زميله بـ"الفتى الذهبي"، مشيرا إلى أنه يبذل كل جهده لمساعدته بأفضل طريقة ممكنة، وفقا لما ورد في موقع "GOAL" العالمي.

ويعيش مبابي، البالغ من العمر 20 عاما، فترة ذهبية مع الفريق الباريسي، بعد أن حقق معه بطولة الدوري الفرنسي في الموسم المنصرم، ليتبع ذلك بالفوز مع منتخب الديوك بلقب كأس العالم في المونديال الذي أقيم في روسيا العام الماضي.

وسبق لمبابي أيضا أن حقق بطولة الدوري الفرنسي مع نادي موناكو مما رفع أسهمه وجعل الأندية تتنافس على الحصول على خدماته رغم صغر سنه، ويتصدر المهاجم، الذي منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم جائزة أفضل لاعب شاب، قائمة الهدافين في الدوري، وهو ثاني الهدافين حاليا في الدوريات الكبرى برصيد 24 هدفا، وبفارق هدف عن نجم برشلونة ليونيل ميسي الذي سجل حتى الآن 25 هدفا.

وأوضح نيمار في تصريحات صحفية أن مبابي "سيصبح واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم وأحاول أن أساعده بأفضل ما يمكن. تربطنا نفس الصداقة التي كنت أربطها مع ليونيل، حتى في خضم المنافسة على الفوز بالكرة الذهبية".

وتابع: "أنا كيليان لا نحسد بعضنا البعض، وكل واحد منا يقدم للآخر تمريرات حاسمة لتسجيل الأهداف، وهذا ما كنت أفعله أيضا مع ميسي عندما كنت برفقته في برشلونة".