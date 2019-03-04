وقبل خروجه مع تبقي دقيقة واحدة 44 ثانية بسبب ارتكاب ستة أخطاء، أجهض هاردن انتفاضة قوية من بوسطن برمية ثنائية وثلاثية من بين اثنين من المدافعين ليعزز تقدم فريقه إلى 112-100.

وسجل سيلتيكس، الذي تأخر في وقت ما من المباراة 71-43، أول عشر نقاط في الربع الأخير وقلص الفارق إلى تسع نقاط بعد ثنائية من ماركوس سمارت.

وعادل إيريك جوردون أفضل رقم في مسيرته بعدما سجل ثماني رميات ثلاثية و32 نقطة في المجمل مع روكتس، بينما أضاف كريس بول 15 نقطة و12 تمريرة حاسمة، وفقا لوكالة "رويترز".

وتصدر كايري إيرفينغ لاعبي سيلتيكس وسجل 24 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة ومرر ست كرات حاسمة، بينما أحرز آل هورفورد 19 نقطة وجيسون تاتوم 12 نقطة.