وبعد نهاية الشوط الأول من المباراة، وبينما كان لاعبو الفريقين في طريقهم إلى غرف تغيير الملابس، رصدت جماهير إيفرتون لاعبهم بيرنارد وهو يطارد صلاح.

وتواجه اللاعبان كثيرا خلال الشوط الأول، بحكم وجودهما في نفس المركز تقريبا. وفي إحدى المناسبات التي أفلت فيها صلاح من التغطية الدفاعية، انفرد بشكل كامل بالحارس جوردان بيكفورد لكنه عجز عن التسجيل بعد أن تصدى الحارس للكرة بأطراف أصابعه.

وبعد نهاية الشوط، لحق بيرنارد بصلاح وتحدث معه، وكان كلا اللاعبين يغطي فمه عند الحديث، لكن صلاح أشار إلى خارج الملعب مما جعل أنصار إيفرتون يدركون أن لاعبهم طلب قميص صلاح.

وبعد الواقعة مباشرة، لجأ أنصار إيفرتون إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ردود فعلهم متنوعة بين الغضب من لاعبهم الذي يطلب قميص لاعب من غريمهم التقليدي، وبين السخرية من طلب القميص بين شوطي المباراة.

أحد المعلقين على تويتر ويدعى شان هيث، قال : " لا أصدق أن بيرنارد يطلب قميص صلاح بين شوطي المباراة."

وعبّر أنصار كثر للفريق الأزرق عن استغرابهم وسخريتهم من لحاق لاعبهم بصلاح لطلب قميصه خلال الاستراحة، وهو الأمر الذي جرت العادة أن يحدث بعد انتهاء المباراة.

وخرج إيفرتون بنتيجة مرضية لجماهيره ضد الغريم ليفربول، إذ حرمت نتيجة التعادل "الريدز" من صدارة الدوري ومنحت القمة لمانشستر سيتي، ووجهت ضربة قوية لآمال ليفربول في المنافسة على اللقب.

من جهته، لكم يكن لاعبو يورغن كلوب بالمستوى المطلوب، وعجزوا عن التسجيل، وكان صلاح في رأس قائمة من تلقوا الانتقادات بعد أن أهدر كرتين انفرد فيهما بحارس إيفرتون.

وأصبح رصيد السيتي 71 نقطة في صدارة الترتيب، يليه ليفربول بـ 70 نقطة مع تبقي 9 مباريات ستحسم المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن ليفربول منذ 1990.