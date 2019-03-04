ويبدو أن مناكفة حصلت بين يورغن كلوب والطفل و هو يهم بالخروج بعد انتهاء المباراة، عندما لفت نظره الصبي هو يصفق ساخرا، ومبديا سعادته بانتكاسة الغريم التقليدي لفريقه الأزرق، غير أن كلوب تمالك نفسه، وانسحب قبل أن تتطور الأمور بحسب، موقع "سبورت بايبل".

وعلى الفور تداول العديد من مشعجي إيفرتون وغيرهم من متابعي البريميرليغ وعلقوا عليها بعبارات لا تخلو من السخرية أو الطرافة، فكتب أحدهم على موقع تويتر: "ربما كان يجب على كلوب أن يلوم جامع الكرات على التعادل المخيب".

كما كتب أحد مناصري الفريق الأزرق قائلا: " يا له من أسطورة"، في سخرية من كلوب الذي يعتبره مدربا مميزا في عالم كرة القدم، أما مشجع ثالث فغرد: "يبدو أنه (كلوب) يشعر بالحرارة بعد المباراة، والطفل أجهز عليه".

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول لم يحقق بطولة الدوري منذ عام 1990، رغم أنه ثاني فريق في البريميرليغ من حيث عدد الألقاب بعد مانشستر يونايتد، ويأمل مشجعوه أن يكون هذا الموسم فأل خير عليهم، رغم التعثر يوم أمس أمام إيفرتون