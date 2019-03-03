وافتتح المهاجم الأرجنتيني هيغواين، المنضم على سبيل الإعارة، التسجيل لتشلسي في الدقيقة 21، بعد تمريرة سيزار أزبليكويتا العرضية.

وبعد ذلك بـ6 دقائق، انتفضت الجماهير في ملعب "كريفين كوتدج" في لندن، عندما أدرك كالوم تشيمبرز التعادل، إثر تمريرة رايان بابل العرضية بعد ركلة ركنية.

ولم تدم احتفالات فولهام طويلا، إذ أعاد جورجينيو التقدم للفريق الزائر في الدقيقة 31، عندما هز الشباك بتسديدة رائعة بعد تمريرة من إيدن هازارد.

وعاد كيبا أريزبالاغا لحراسة مرمى تشلسي بعد استبعاده منتصف الأسبوع الماضي لرفضه الخروج ضد مانشستر سيتي، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، الأحد الماضي.



وأبقت النتيجة فولهام في المركز 19، متأخرا بعشر نقاط عن بر الأمان، فيما ما زال تشيلسي في المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال الخامس.