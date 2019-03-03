وخرج دي بروين مصابا في الشوط الأول، ونجح بديله الجزائري رياض محرز في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، ليتصدر سيتي الدوري بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يواجه إيفرتون، الأحد.

وتعرض المدافع جون ستونز للإصابة وخرج أيضا من اللقاء، لكن إصابة لاعب منتخب إنجلترا ليست خطيرة.

وقال غوارديولا لوسائل إعلام بريطانية: "كيفن سيغيب لفترة من الوقت بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية. أعتقد أن جون خرج كإجراء احترازي. لا نرغب في المخاطرة".

وكان دي بروين من أبرز عناصر سيتي في الموسم الماضي حيث أحرز 12 هدفا وصنع 21 في كل المسابقات، لكنه عانى هذا الموسم بسبب الإصابات، وظهر في 14 مباراة فقط في الدوري.

ويعتقد غوارديولا أن جدول سيتي المزدحم بالمباريات ومحاولة الفوز بألقاب 4 بطولات من أسباب حدوث الكثير من الإصابات.

وأضاف: "لا نمنح اللاعبين الوقت للتعافي. نخوض مباراة وبعد ذلك نخوض مباراة أخرى دون أن نستكمل التعافي. هناك فترة قصيرة من الوقت. سننتظر كيفن حتى يعود".