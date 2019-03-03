وناقشت اللجنة المكلفة من إدارة النادي الأهلي لإدارة مشروع الأكاديميات بالخارج، جميع البنود الخاصة بملف الأكاديميات، التي يهدف الأهلي خلالها إلى رفع شعبيته في القارة الأفريقية والمنطقة العربية.

ووفقا لموقع "اليوم السابع"، تم الاتفاق على أن تضم المرحلة الأولى إنشاء أكاديميات في تونس وكينيا والسودان وأنغولا وغانا.

وقال الموقع إن المرحلة الثانية ستشمل إنشاء أكاديميات في السنغال وليبيا وإثيوبيا وأوغندا وزامبيا، كما حددت اللجنة بعض المعايير لاختيار الدول التي سيتم بها إنشاء الأكاديميات.

وأكد رئيس اللجنة محمد الجارحي، أن اللجنة درست تجارب الأندية الأوروبية في قارة أفريقيا، لا سيما التي حققت نجاحا من قبل في ملف الأكاديميات، واستفادت من مواهب القارة السمراء.