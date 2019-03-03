فقد صوت مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، في اجتماعه السنوي العام في أبردين شمالي اسكتلندا، على "تعديل" بعض القوانين، من بينها قرارات تهدف لوضع حد للإشكالات التحكيمية التي تنتج عند لمس الكرة بشكل "متعمد".

وأفاد بيان لـ"إيفاب" أنه تم اتخاذ قرار من المجلس حول وضع تعريف أكثر دقة لموضوع لمس الكرة باليد، خاصة في الحالات التي يعتبر فيها لمس الكرة بشكل غير متعمد أو عرضي.

فعلى سبيل المثال، لن يتم احتساب الهدف الذي تم تسجيله مباشرة باليد والذراع حتى لو كان عرضيا، كما لن يتم احتساب الهدف عن طريق استلام الكرة باليد أو الذراع بشكل غير مباشر.

أما التغيير الآخر الذي اعتمده إيفاب فهو إمكانية التبديل للاعبين من أقرب خط تماس بالملعب بدلا من التوجه إلى المنطقة الفنية وسط الملعب وذلك في مسعى لوقف هدر الوقت من قبل اللاعبين.

ومن التعديلات الفنية الأخرى على قوانين كرة القدم إمكانية توجيه الحكم للبطاقات الصفراء والحمراء لأعضاء الفريق الفني للأندية والمنتخبات نتيجة سوء السلوك، وليس فقط بالطرد الشفهي.

كما بات لحارس المرمى إمكانية تمرير الكرة لزملائه من داخل منطقة الجزاء ولا ينتظر خروجها من المنطقة كما كان في السابق.

وشملت التغييرات الأخرى في القوانين إعطاء أفضلية لحارس المرمى بوضع قدم واحدة على خط المرمى خلال تنفيذ ضربة الجزاء، وليس كلتا القدمين كما جرت العادة، ومعاقبة اللاعبين في حائط الصد الدفاعي في حال سوء السلوك.

أما التعديل الأخير فيتعلق بالحكم الذي لن يعتبر كأحد اللاعبين، بل يمكن للحكم إيقاف اللعب وإسقاط الكرة في حال اصطدامه بالكرة أو لمسها.